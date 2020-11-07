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TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda, oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın yanı sıra 38 set çalışanı koronavirüse yakalandı.

TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda, oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın yanı sıra 38 set çalışanı koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine çekimlere ara verildi.

39 kişinin testi pozitif çıktı 

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eskişehir'de çekilen TRT'nin Gönül Dağı dizi setinden gelen haber televizyon sektöründe şok etkisi yarattı. Köprü Film imzalı dizinin setinde başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından tüm ekibe test yapıldı.

Çekimlere ara verildi 

Oyunculardan Ali Düşenkalkar'ın da test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

 

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