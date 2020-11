Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'tan son videosunda vasiyet gibi sözler!

74 yaşında bugün hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk için dostları, sanat camiası, siyasetçiler ve vatandaşlar veda mesajları yayımlarken sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

''KÜSLÜKLERİN SONU YOK''

Görüntülerde Selçuk, "Küslüklerin sonu yok, olabilir ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, her sonbahar, her yaz, her kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun" diyor.

"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Sanatçı Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Handan Selçuk eşinin ardından yaptığı ilk açıklamada ''Dün gece en son saat 11.30'da beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini verdi. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etti.Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye döndü. "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirdi, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalıştı, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yaptı. Ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yaptı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği besteledi.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

