Banu Alkan kendisini taklit ettiğini düşündüğü Kylie Jenner'a verdi veriştirdi!

Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Afrodit lakaplı Banu Alkan, son zamanlarda ABD'li TV yıldızı Kylie Jenner'a göndermeleriyle gündeme geliyor. Alkan kendisini taklit ettiğini söylediği Kylie Jenner'a sosyal medya paylaşımıyla 'taklitçi kezban' dedi.

Kylie'nin kendisini taklit ettiğini öne sürdü

Son olarak sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaşan Banu Alkan, Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti.

"Seni taklitçi kezban!"

Alkan bir diğer paylaşımında ise Kylie Jenner için “Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de bir sosyal medya hesabından Kylie Jenner'ın Banu Alkan'ın hikayelerine baktığı ekran görüntüsü gündeme gelmişti.