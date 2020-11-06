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Hamile kalmak için neler yemeli bol bol avokado tüketin!

Hamile kalmak için neler yemeli? Bazı gıdaların hamilelik şansını arttırdığını biliyor muydunuz? İşte hamilelilk şansını arttıran gıdalar!

Hamile kalmak için neler yemeli bol bol avokado tüketin!
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Bir bebek sahibi olmak hemen hemen her kadının hayalidir. Kimisi kolaylıkla hamile kalabilirken kimisi de bu süreç içerisinde biraz zorluk çekmekte ve çeşitli tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Hamile kalmak için gerekli olan her şeye dikkat ediyor musunuz peki? Örneğin beslenme şekli. Beslenme şeklimizin sağlığımızı, sağlığımızın da gebelik şansımızı arttırdığını biliyor muydunuz?Uzmanlar uyarıyor! Yediğimiz bazı gıdalar hamilelik şansını arttırıyor. Peki hamile kalmak için nasıl beslenmeli? Hangi gıdalar hamilelik şansını arttırıyor? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen'den öğrendik. 

Akdeniz diyeti hamileliği kolaylaştırıyor

Akdeniz diyeti, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda başarıyı üç kat arttırmaktadır. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık ve tohum yağı gibi tekli doymamış yağ içeren diyetlerin, anne olma açısından, farklı yağ çeşidini içeren diyetlere göre daha faydalı olduğu bulunmuştur. Tüp bebek tedavisi gören kişiler bir de bu besinleri tületirse hamile kalma şansı diğerlerine göre 3-4 kat daha fazla artmaktadır. Harvard’daki çalışma grubunun lideri Prof. Jorge Chavarro, tekli doymamış yağlar açısından en zengin gıdanın avokado ve zeytinyağı olduğunu söylüyor. 

Kırmızı et ve tereyağı tüketiyorsanız...

Araştırmacılar kalbi koruduğu bilinen, tekli doymamış yağların vücudun iltihabi yanıtını azaltarak ve insülin duyarlılığını değiştirerek doğurganlığı artırdığını düşünmektedir.Çalışma grubunu oluşturan ve tüp bebek tedavisi gören kadınlar, farklı beslenme tiplerinin içerdiği yağların miktarlarına göre gruplara ayrılmış ve her grupta elde edilen tedavi sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Tüm yağ çeşitlerini bol miktarda tüketenlerde elde edilen yumurta sayısı azdır ve iyi kalitede değildir. Özellikle de doymuş yağlardan zengin besinleri tüketenlerde. Ayrıca besinlerle fazla miktarda çoklu doymamış yağ tüketenlerde, embriyo kalitesinin oldukça kötü olduğu görülmüştür. 

Avakado tüketin

Anavatanı Meksika ve Guetamala olan avokado yetiştiriciliği Türkiye'de de artmış durumdadır. Bazı ilçelerimizde özellikle Alanya, Gazipaşa ve Anamur gibi Akdeniz kıyı şeridinde bulunan yerlerde yaygın olarak üretilmeye devam ediyor. Fakat damak tadımıza pek fazla uymadığı için az olarak tüketiyoruz. Uzmanlar uyarıyor! E ve C vitamini açısından da zengin olan bu meyveyi tüketmeleri için insanları bilinçlendirmek gerektiğini söylüyor. 

 

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