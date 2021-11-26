Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi

ahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek gösterilmesine tepki gösterdi. Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in paylaşımına "Dijital dilenci" yorumunu yaparak tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç ise Yavaş'ın bu hareketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ahmet Sonuç'un gösterdiği tepkiye karşın rapçi Norm Ender'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ender, 'Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın' diyerek tepkisini ortaya koydu.



"ÇİÇEKLERİN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"

Jahrein, Öğretmenler gününde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını ileri sürdü. Yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada gündeme gelen Jahrein'e bir kısım hak verirken bir kısım ise Jahrein'i haksız buldu.

NORM ENDER: DİJİTAL DİLENCİ YİNE YUMURTLUYOR

Jahrein'in bu sözlerinin üstüne rapçi Norm Ender de "Dijital dilenci yine yumurtluyor. Asıl PR ne söylersem gündem oluru kovalayan şahsının yaptığıdır. Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın" dedi.

İBB'NİN YAPTIĞI ETKİNLİĞE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de İBB tarafından düzenlen Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek yaptığı videoyu eleştiren Jahrein, videonun prodüksiyonu İBB bütçesinden ödendiğini söylemişti. Olayla ilgili yapılan açıklamada İmamoğlu'nun Karsu'nun programa gönüllü olarak katıldığı hiçbir ücret talep etmediği açıklanmıştı.