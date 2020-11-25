MasterChef'ten diskalifiye edilmişti! Uğur Yılmaz Deniz'den dikkat çeken hamle!

TV8'in üç sezondur reyting rekoları kıran yarışması MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz, diskalifiye edildi. MasterChef'in favori olarak gösterilen yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz, ırkçı ve hakaret dolu paylaşımları nedeniyle büyük tepki çekmişti. Programın yapımcısı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, paylaşımları görünce MasterChef Uğur'un programla ilişiğini kesti.

Paylaşımlarını yorumlara kapadı

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesabında takipçileri büyük ölçüde azaldı. Bunun yanı sıra Deniz'in neredeyse her paylaşımının altına binlerce tepki yorumu yağdı. Gelen yorumlara cevap vermeyen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabındaki paylaşımlarını yoruma kapatması dikkat çekti.

Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşadı. Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başladı. Orada yedi İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam etti.