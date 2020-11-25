Eşek dikeni faydaları neler tam bir karaciğer dostu!

Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılan eşek dikeninin karaciğer yağlanmasının önüne geçtiğini biliyor muydunuz? İçine kuzu eti koyularak kavrulan eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Diyarbakır'ın bu şahane yemeğinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte eşek dikeninin bilinmeyen faydaları!

Eşek dikeninin faydaları nelerdir?

Eşek dikeninin sağlık açısından bir çok faydası bulunmaktadır. Lezzetli bir şekilde yemeklerinin yapıldığı eşek dikeninin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Karaciğer yağlanmasını önlüyor

Eşek dikeni en çok karaciğer organına fayda sağlamaktadır. Karaciğer yağlanması olanlar eşek dikeni yemeğini haftada en ez iki kere tüketebilirler.

Böbreklerin çalışmasını sağlar

Eşek dikeni böbreklerde meydana gelen sorunları çözmeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra idrar yollarındaki problemlerin giderilmesini de sağlıyor.

Sigaranın zararlarını etkisiz hale getirir

Eşek dikeni sık sık tüketildiğinde kan temizleyici özelliği sayesinde sigaranın zararlı etkilerini yok etmeye yardımcı oluyor.

Sindirim istemine iyi gelir

Eşek dikeni zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sinir sistemini onararak vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır.