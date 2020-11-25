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Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı alkış topladı!

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "Hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı alkış topladı!
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

''HEP BİRLİKTE KADINA ŞİDDETE DUR DİYELİM'' 

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

BAKAN SELÇUK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı. Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

 

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