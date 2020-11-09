Ruj sürerken yapılan hatalar nelerdir bu önerilere dikkat!

Kadınlar için vazgeçilmez rutinler arasında yer alan şeylerden biri de kuşkusuz makyaj yapmaktır. Kusursuz bir makyajın en önemli tamamlayıcısı şüphesiz iyi sürülmüş bir rujdur. Ancak kadınlar olarak ruj sürerken bazı hatalar yapabiliyoruz. Peki ruj sürerken yapılan hatalar nelerdir? İşte ruj sürerken sıklıkla yapılan hatalar!

Önce dudaklarınızı nemlendirin

Dudaklarınıza ruj sürerken yapmanız gereken en önemli hareketlerden biri de ruj sürmeden önce dudağınızı nemlendirmek olacaktır. Nemlendirilmemiş dudak bir süre sonra kuruyup, çatlayacaktır. Bu da kötü bir görünüm oluşmasına neden olacaktır. Bu yüzden mutlaka ruj sürmeden önce nemlendirici uygulamalısınız.

Dudaklarınıza peeling yapın

Dudaklarınızdaki ölü derileri peeling yaparak yok etmelisiniz.Dudaklarınıza peeling uygulamasını toz şeker ile yapabilirsiniz. Evet yalnış duymadınız.Bir çay kaşığı toz şekeri diş fırçanızın üzerine dökün ve yavaş yavaş dudaklarınızı fırçalayın. Bu hareket kan dolaşımını da hızlandırdığı gibi dudaklarınızın üzerindeki ölü deriyi de yok edecektir.

Dudak kaleminizi rujunuza uygun seçin

Makyaj yaptıktan sonra kötü bir görüntü oluşturmak istemiyorsanız dudak kaleminizi rujunuzun rengine göre seçmelisiniz ve en önemli hususlardan biri de şudur ki ruju sürmeye başladığınız nokta dudağınızın ortası olmalıdır. Ruju dudağın ortasından başlayıp dışa doğru sürmelisiniz.