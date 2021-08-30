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Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yeniden başlıyor. Anlı, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor
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Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yeniden başlıyor. Başarılı sunucu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.  Müge Anlı, sevenlerinin merakla beklediği haberi "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz" notuyla duyurdu.

YENİ SEZON MÜJDESİNİ VERDİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı, ATV'de kaldığı yerden devam edecek.Müge Anlı ile Tatlı Sert30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da izleyiciyle buluşacak.Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

YENİ SEZON MÜJDESİNİ VERDİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı, ATV'de kaldığı yerden devam edecek.Müge Anlı ile Tatlı Sert30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da izleyiciyle buluşacak.Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

 "ALLAH UTANDIRMASIN"

Yeni fragmanı paylaşan Anlı "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın." dedi.

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