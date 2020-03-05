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Murat Boz Deren Talu ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı!

Ünlü popçu Murat Boz hakkında çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi. Deren Talu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Murat Boz Deren Talu ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı!
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Yakışıklı popçu Murat Boz'un birkaç gün önce bir doğum günü partisinde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı öne sürüldü. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boz, muhabirlerin Deren Talu ile hakkında çıkan haberleri sorması üzerine iddiaları yalanladı. 

Sadece konuştuk

Yakın arkadaşları ile Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyen yakışıklı popçu, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Keyfi bir hayli yerinde olan Murat Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.

Defne Samyeli aşk iddialarını yalanladı

Aynı gün bir kadın arkadaşıyla görüntülenen Defne Samyeli ise Murat Boz ve kızının aşk yaşadığı yönündeki haberlere "Yalan haber öyle bir şey yok" diyerek çıkıştı.

 

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