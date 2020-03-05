Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı!

Son olarak Çarpışma dizisnde gördüğümüz ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Muhabirlerin kendisie yönelttiği soruları cevapsız bırakan Sangu hızlı adımlarla kameraların olduğu noktadan ayrıldı.

Soruları yanıtsız bıraktı

Beyaz botları ve beresiyle tarz olan güzel oyuncunun kulaklık ile telefon konuştuğu görüldü. Genelde kameralara yanıt veren ve sempatik tavırlar sergileyen Elçin Sangu, bu kez kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi ve "İyi akşamlar" demekle yetindi. Kameraları görmezden gelen ünlü oyuncu, hızlı adamlarla kameraların bulunduğu noktadan ayrıldı.