Öğretmen dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı başrolü herkes aynı kişiye benzetti!

Fragmanı ilk yayınlandığında bile büyük bir sükse yapan Öğretmen dizisi dün akşam ilk bölümüyle FOX TV'de ekranlara geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu gibi ünlü oyuncular da yer alıyor. İntihar eden Rüya ile Akif öğretmen ve eşi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu çözmeye çalışan izleyiciler diziyi ilk bölümden Twitter'de trend yaptı. İlk bölümüyle sosyal medyada gündem olan Öğretmen dizisine beğeni ve yorum yağdı.

Başrolü herkes aynı kişiye benzetti

Kusursuz bir planla bir sınıf öğrencisini rehin alan Akif öğretmenin performansı akıllara La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncusu Profesör'ü getirdi. Akif öğretmen, hayata geçirdiği planı, öz güveni, kendinden emin duruşu ve tarzı ile Profesör'e benzetilince Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı. Poyraz Karayel dizisindeki Poyraz karakteri ile hafızalara kazınan İlker Kaleli bu sefer de başarılı performansı ile adından söz ettirdi. Kaleli'nin oyunculuğu izleyicilerden tam not aldı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...









