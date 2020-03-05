search menu
search
close

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı başrolü herkes aynı kişiye benzetti!

İlk bölümüyle ekrana gelen Öğretmen dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada gündem oldu. Başrolü herkes Case De Papel dizisindeki Profesör'e benzetti.

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı başrolü herkes aynı kişiye benzetti!
-A A+

Fragmanı ilk yayınlandığında bile büyük bir sükse yapan Öğretmen dizisi dün akşam ilk bölümüyle FOX TV'de ekranlara geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.  İntihar eden Rüya ile Akif öğretmen ve eşi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu çözmeye çalışan izleyiciler diziyi ilk bölümden Twitter'de trend yaptı. İlk bölümüyle sosyal medyada gündem olan Öğretmen dizisine beğeni ve yorum yağdı. 

Başrolü herkes aynı kişiye benzetti 

Kusursuz bir planla bir sınıf öğrencisini rehin alan Akif öğretmenin performansı akıllara La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncusu Profesör'ü getirdi. Akif öğretmen, hayata geçirdiği planı, öz güveni, kendinden emin duruşu ve tarzı ile Profesör'e benzetilince Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı. Poyraz Karayel dizisindeki Poyraz karakteri ile hafızalara kazınan İlker Kaleli bu sefer de başarılı performansı ile adından söz ettirdi. Kaleli'nin oyunculuğu izleyicilerden tam not aldı. 

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...



 
 
 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İlayda Akdoğan Türkiye'ye neden dönemediğini açıkladı! İlayda Akdoğan Türkiye'ye neden dönemediğini açıkladı!
Ünlüler
Amerikalı yıldız öyle bir bikini giydi ki! Görenlerin ağzı açık kaldı! Amerikalı yıldız öyle bir bikini giydi ki! Görenlerin ağzı açık kaldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Önceki Haberler
Solunum yolu hastalıklarını gideriyor!
Solunum yolu hastalıklarını gideriyor!
Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Ünlü oyuncudan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!
Koronavirüs korkusundan öyle bir şey yaptı ki! Duyanlar şoke oldu!
Koronavirüs korkusundan öyle bir şey yaptı ki! Duyanlar şoke oldu!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
İncecik bele sahip olmanın sırrı meğer buradaymış!
İncecik bele sahip olmanın sırrı meğer buradaymış!
Sosyal medyadaki her şeyi sildiler! Ünlü çift için ayrılık iddiası!
Sosyal medyadaki her şeyi sildiler! Ünlü çift için ayrılık iddiası!
Kanser hastası kıza konser veren Haluk öğrendiği gerçekle yıkıldı!
Kanser hastası kıza konser veren Haluk öğrendiği gerçekle yıkıldı!
Sabah kahvaltılarınızı renklendirin: Patatesli omlet
Sabah kahvaltılarınızı renklendirin: Patatesli omlet
Yorumlar