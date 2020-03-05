Damla sakızı neye iyi gelir solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi ediyor!

Ülkemizde Ege bölgesinde yetiştirilen ve adını keşfedildiği yer olan Sakız Adası'ndan aldığı düşünülen damla sakızı pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Türk kahvesinde, dondurmada, tatlılarda aromasından faydalanılan damla sakızı, toz halindeyken balla karıştırılıp tüketildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarını iyileştiriyor. Ancak faydaları bununla sınırlı değil elbette. İşte damla sakızının daha önce duymadığınız yararları!

Ağız ve diş sağlığı

Damla sakızı antiseptik özelliği ile ağız ve diş sağlığına iyi gelir. Sakız olarak çiğnendiğinde diş sağlığını korur ve dişlerin beyazlamasını sağlar. Ayrıca ağız kokusunu giderir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına birebir

Damla sakızını toz haline getirdikten sonra bal ile karıştırıp tükettiğinizde, solunum yolları hastalıklarını iyileştirir. Enfeksiyon kapmış boğazı ve akciğeri temizler, balgam söktürücü etkisiyle boğaz enfeksiyonundan kurtulmanıza yardımcı olur. Ayrıca akciğer kanseri riskini azaltır.

Kısırlık tedavisi

Son yıllarda yapılan araştırmalar damla sakızının kısırlık tedavisinde de etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Astıma iyi geliyor

Nefes darlığı çekenlerin damla sakızını toz haline getirip su ile içmeleri faydalı olacaktır. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir.

Mide rahatsızlıklıklarını gideriyor

Damla sakızı içeriğindeki bazı maddelerden dolayı reflü ve ülser gibi mide problemlerinde fayda sağlar. Sindirim için mükemmel bir besin olan damla sakızı, yemek sonrası yaşanan hazımsızlığı giderir, ayrıcamide asidini düzenleyerek bulantı ve kusmaya iyi gelir.