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İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması uçağa yetişmem imkansızdı!

Basketbolcu sevgilisini görmek için gittiği İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan açıklama yaptı. Oyuncu, "Türkiye uçağına yetişmem imkansızdı" diye konuştu.

İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması uçağa yetişmem imkansızdı!
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Tüm dünyayı alarm durumuna geçiren koronavirüs'ün onlarca can aldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan yaşadıklarına açıklık getirdi. Akdoğan, İranlı basketbolcu sevgilisini görmek için gittiği İran'da Türkiye'ye nasıl dönemediğini anlattı.

"Biz Tahran'da değiliz"

Akdoğan, Youtube hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "1,5 hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış. Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Korona'nın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum."

"Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı"

Genç oyuncu sözlerini "Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17:00'de söyledi. Sınırların kapatacakları saat ise 20:00 idi. Ben şoka girdim tabii. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı. Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki, araştırmalara göre ben atlatabilirim. Ya anne ve babama bulaşırsa. Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla (Koca Yusuf) ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" şeklinde sürdürdü.

 

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