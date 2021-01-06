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Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk eden Acun'u sildi

Murat Dalkılıç, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına eski aşkı Hande Erçel ile hakkında aşk dedikodusu çıkan Kerem Bürsin'i çıkaran Acun'u takipten çıkardı.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk eden Acun'u sildi
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Hande Erçel'i unutamadığı konuşulan şarkıcı Murat Dalkılıç Yılbaşı gecesi adeta kıskançlık krizine girdi. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel birliktelik yaşamış, Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile evlenmek istediği öne sürülmüştü. Ancak Hande Erçel evlenmek ve çocuk yapmak için erken olduğunu düşünerek Dalkılıç'tan ayrıldı.

Hande Erçel'le büyük aşk yaşadı

Murat Dalkılıç bir süre Merve Boluğur ile evli kalmıştı. Boluğur'dan ayrılmak isteyen Dalkılıç evliliğini sonlandırmış ve büyük bir aşkla evlendiği ünlü oyuncudan boşanmıştı. Bu boşanma sonrası Dalkılıç'ın Hande Erçel ile büyük bir aşk yaşaması Merve Boluğur'un ağır bir bunalım geçirmesine neden olmuştu.

Kıskançlık krizine girdi

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılık sonrası basına arkadaş kalacaklarını söylemişti. Ancak Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikoduları Dalkılıç'ın aşk acısı çekmesine neden olduğu söylendi. Öyle ki ünlü popçu önce eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyadan takibi bıraktı daha sonra ise O Ses Yılbaşı programına Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i birlikte çıkaran yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı. Dalkılıç'ın Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ortak takipleşen arkadaşlarını da sosyal medyada takipten çıktığı iddia edildi.

 

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