search menu
search
close

Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel'e olan aşkını haykırdı!

Sevda Demirel ile yaşadığı aşk olay olan cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sosyal medyada sevgilisine olan aşkını "Kadınım, benim güzel eşim" dile getirdi.

Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel'e olan aşkını haykırdı!
-A A+

Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirerek adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, şarkıcı Sevda Demirel ile birliktelik yaşamaya başladı. İlişkisini gözler önünde yaşayan Doğrusöz, dün akşam yaptığı paylaşımda sevgilisine olan aşkını haykırdı.

"Kadınım, güzel eşim!"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yeni adıyla Doruk Doğrusöz, sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Dün akşam Demirel'in sahnesine giden Doğrusöz, sevgilisi şarkı söylerken aşka geldi. Demirel ile evlenmek istediğini sürekli dile getiren Doğrusöz, son paylaşımında "Aşkım, kadınım, benim güzelim, eşim... Varlığına şükür ettiğim... Sevda'm Doğrusöz'üm" dedi.

"O benim Şems'im ben onun Mevlana'sı"

Geçtiğimiz hafta el ele görüntülendikten sonra yaptıkları her açıklamada evlenmek istediklerinden bahseden Doğrusöz, "Benim Sevda'ya sevdalanma sebebim insan, hayvan, çiçek ayırt etmeksizin düşmanını bile seven farklı bir yapısı olan biri. O benim Şems'im ben de onun Mevlanası. Aşk'ın en güzeli beklentisiz olanıdır. Biz magna gibi bir düşsel bağımız var. Aşk dediğin şey cinsel ilişkiden ibaret değildir. Öyle olsa genelev tapınak olurdu" demişti.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Naz Mila'nın derin dekolteli elbisesiyle dansı yürek hoplattı! Naz Mila'nın derin dekolteli elbisesiyle dansı yürek hoplattı!
Magazin
Bu besin böbrekleri temizliyor! Bu besin böbrekleri temizliyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Önceki Haberler
Kusursuz bir eyelinerın püf noktaları!
Kusursuz bir eyelinerın püf noktaları!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı besini!
Bilim insanları açıkladı! İşte dünyanın en sağlıklı besini!
Düğün fotoğraflarını kaldırmıştı! Hanife'den kafa karıştıran paylaşım!
Düğün fotoğraflarını kaldırmıştı! Hanife'den kafa karıştıran paylaşım!
Aleyna'nın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
Aleyna'nın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı!
Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı!
Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı!
Eklem sağlığının temeli bu besinlerde saklı!
Böylesi çok daha kolay: Tavada kazandibi
Böylesi çok daha kolay: Tavada kazandibi
Yorumlar