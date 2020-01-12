Aleyna Tilki'nin Hermes marka çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ve her yaptığıyla gündeme gelmeyi başaran Aleyna Tilki'nin bu kez lüks çantası gündeme oturdu. Alışveriş tutkusuyla bilinen şarkıcının kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürülmüştü. Genç şarkıcı lüks marka çantasının fiyatıyla dudak uçuklattı.

Alışveriş tutkusundan ödün vermiyor

Her konuşması, yazdıkları ve davranışlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusundan ödün vermiyor. Öyle ki güzel şarkıcı, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istediği iddia edildi.

55 bin TL'ye aldığı çantayı korumasına taşıttırdı

Dudak uçuklatan harcamalarıyla şaşırtmaya devam eden genç şarkıcı, son olarak Hermes'in Birkin model bir çantasına 55 bin TL ödedi. Tilki'nin çantasını ise zorunlu durumlarda koruması taşıyor.

Havalimanında kavgaya karışmıştı!

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alınmış ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı. Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu." paylaşımını yapmıştı.