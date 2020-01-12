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İlk kitabını çıkaran Mustafa Sandal eski eşine övgüler yağdırdı!

Beni Ağlatma isimli kitap çıkaran şarkıcı Mustafa Sandal, basın tanıtımında kitabından bahsederken eski eşi Emina Jahovic'e övgüler yağdırdı.

İlk kitabını çıkaran Mustafa Sandal eski eşine övgüler yağdırdı!
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda otobiyografisini kaleme aldığı "Beni Ağlatma" adlı kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Kitapta iki çocuğunun annesi olan eski eşi Emina Jahovic'e de ver yeren Sandal, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Sandal,  "Emina iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için'' diyerek eski eşine övgüler yağdırdı.

''Bu kitapta adı geçen herkes benim için önemli''

Mustafa Sandal, "Kitabınız neler anlatıyor? Eski eşiniz Emina Jahovic'den bahsettiniz mi?" şeklindeki soruya şu sözlerle cevap verdi: "Kimseyi rencide edecek, canını sıkacak, tadını kaçırabilecek bir durum yok kitabımda. Tabii ki özel şeyler var benim hayatımla alakalı. Fakat benim için özellikle kadınlara saygı göstermek çok önemlidir. Her ne olursa olsun bu kitapta adı geçen herkesin benim için çok önemi var. Hep iyi olarak yaklaşımım var. İçim ve gönlüm rahat.,

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''Annemden sonra en kıymetli kadın''

"Emina iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için. Ona da yer verdim. Benim için her zaman onun iyi olması çok önemli. Biz Yaman ve Yavuz'un annesi ve babayız. Biz boşanma sürecimizde örnek teşkil etmeye çalıştık. Çocuklar çok etkileniyor böyle durumlarda. Hayata karşı böyle deneyimleri yok. O yüzden bir şeyleri yaparken bu konuyu önemsemeli insanlar"

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Evime geldi, kitabımı imzalayıp verdim''

Muhabirlerin "Kitabınızı ilk kime imzalayıp verdiniz?" sorusu üzerine kaçamak cevap veren Sandal, "Kitabımın birini anneme (Tülin İleri) diğerini kendime sakladım. Diğerini ise size söyleyemeyeceğim birine verdim. Hatta 40 yıl düşünsem aklıma gelmez bu kişi. Evime gelmişti. Kitabımı almak istedi. Bende ona imzalayıp verdim. Aklıma bile gelmezdi. Çok enteresandı. Kader diyelim işte" dedi. 50. yaşını kutlayan Sandal, kitap tanıtımında gelen özel baskılı pastayı da üflemeyi ihmal etmedi.

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