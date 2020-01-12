Bademin faydaları neler beyin sağlığına iyi geliyor!

Bilim insanlarına göre dünyanın en sağlıklı besini hepimizin severek tükettiği badem. Çayın yanında tüketilen kuruyemişlerden, mükemmel bir ara öğün alternatifi olan bu besin sağlığa oldukça faydalı. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılıyor, kalbe iyi geliyor, kilo vermeye yardım ediyor ayrıca kötü kolesterolü düşürüyor. Bademin faydaları bunlarla bitmiyor. İşte bademin bilmediğiniz yararları!

Kilo vermek için harika bir besin

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Antioksidan kaynağı

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır. Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumların önüne geçer. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı kanıtlanmıştır.

1 avuç badem magnezyum ihtiyacını gideriyor

Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

Kalp dostu, kötü kolesterol düşmanı!

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Sağlıklı bir beyin

Bademler riboflavin ve L-karnitin içeriğindeki yüksek içeriği nedeniyle en çok tercih edilen beyin gıdalarından biridir. Bu iki madde bilişsel azalmayı önler ve beyindeki enflamatuar süreçleri azaltarak sağlıklı nörolojik aktiviteyi destekler.

Cilt sağlığını iyileştirir

Badem, serbest radikallerle savaşan ve enflamasyonu azaltan, cildinizi sağlıklı ve genç koruyan harika bir E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, bademlerin yüksek miktarda epicatechin, catechin, quescetin, isorhamnetin ve kaempferol içerdiğini gösterdi; Bu maddelerin hepsi UV ışınları, kirlilik ve cildinizdeki zayıf beslenmenin sonucunda oluşan zararla mücadele edebilecek antioksidanlardır. Yine bu maddeler cilt kanseriyle savaşır ve önler.

Kemik sağlığını geliştirir

Bademde bulunan birçok mineralden biri olan fosfor, osteoporoz gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını da önlerken, dişlerin ve kemiklerin dayanıklılığı ve gücü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Enerji üretimini artırır

Bademlerde bulunan bakır, riboavin ve manganez metabolik hıza ve enerji üretimine yardımcı olur.

Gebelik için etkili

Badem, folik asit bakımından zengindir ve bebeklerde doğum kusurlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, doku ve hücre oluşumunun sağlıklı bir şekilde büyümesini de sağlar.