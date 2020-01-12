Eşiyle olan fotoğrafları kaldıran Hanife Gürdal'dan olay paylaşım!

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenip fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmesiyle olay olmuştu. Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız mı sorusu sorulmuştu. Bunun üzerine Hanife Gürdal'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

"Bana samimiyet yeter"

Hanife'nin Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım "eşine gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Hanife Gürdal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem. Bu bana özürden daha samimi gelir, bana samimiyet yeter"

Eşine mesaj atan kadınları ifşa etmekle tehdit etmişti

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife, eşi ve kendisine gönderilen küfürlü mesajlara bundan sonra nasıl karşılık vereceklerini anlatırken, kocasına çıplak fotoğraf yollayan evli kadınları da ifşa etmekle tehdit etmişti.