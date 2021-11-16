Orgazm olamamanın sebepleri neler oturarak çalışıyorsanız...

Orgazm olamamanın nedenleri neler? Bir türlü orgazm olamıyorsanız ya da orgazm olurken zorlanıyorsanız bunun altında birçok neden yatıyor olabilir. Elmaelma.com olarak sizlere orgazm olamamanızın 4 nedenini açıkladık. Bu maddelere aman dikkat!

Bütün gün oturarak çalışıyorsanız...

Gün boyu oturarak çalışıyorsanız pelvik kaslarınız bu durumdan hiç hoşlanmayacaktır. Uzmanlar oturarak çalışan kişiler için genellikle saatte bir ayağa kalkıp 5- 10 dakika yürümek gerektiğini söylüyor.

Topuklu ayakkabı giyiyorsanız....

Uzmanlara göre topuklu ayakkabılar pelvik kaslar ve cinsel organlar gibi orgazm ile ilişkili bölgeleri bağlayan psoas kasının deforme olmasına neden olabiliyor.

Fazla sessizseniz...

Seks sırasında çok sessiz olmaktan uzak durun. İniltilerinizin yeri göğü inletmesine elbetteki gerek yok fakat biraz ses çıkarmanız hem sizin açınızdan hem de partneriniz açısından oldukça etkileyici bir orgazma ulaşmanızı sağlayacaktır.

Düşük oksitosin seviyesi

Orgazmla alakalı önemli bir şey var ki o da şu oksitosin seviyesi. Orgazmla doğrudan alakalı olan bu hormon stres sebebiyle düşebiliyor ve orgazm olmanızı engelleyebiliyor.