Kimya sektöründen yerli üretim açıklaması

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı enerji sektöründen sonra en çok hammadde ithalatının kimya sektöründe yapıldığını kaydederek, "GEBKİM üreticileri olarak hammaddede yerli üretimi destekleyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ithalatta en önemli kalemi enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtlar oluşturuyor. Cari açığın dengelenmesi için önemli açıklamalarda bulunan Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı enerji sektörünün ardından en büyük ithalatın kimya sektöründe gerçekleştiğini belirterek, “İthal ettiğimiz kimyasal hammaddelerin Türkiye’de üretimi için çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre kimya sektörünün Haziran 2021’de ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan İbrahim Aracı, “Kimya sektöründe, Haziran 2020’de 1,4 milyar dolar olan ihracat rakamı Haziran 2021’de yüzde 66,6 yükselerek 2,37 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı. Haziran ayında ihracat şampiyonu olan sektörümüz Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ikinciliği ve üçüncülüğü aldı. Kimya sektörü dinamik ve sürekli artı değer üreten bir sektör, gelişmiş ekonomilerde dinamo görevi görüyor. Ülkemizde de hammadde arzı, üretim yapacak sahaların azlığı gibi sorunların çözülmesiyle kimya sektörü gerçek bir itici güç olarak görevini yapacaktır” diye konuştu.

GEBKİM OSB olarak kimyasal hammadde üretimi için çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Aracı, “GEBKİM üyeleri ve GEBKİM’i bir araya getiren firmalar olarak kimyasal hammadde dışa bağımlılığı azaltmak için detaylı bir çalışma içerisindeyiz. Ülkemizde üretilmeyen hammaddelerin nasıl ve hangi şartlar altında üretileceği hakkında araştırmalarımız devam ediyor. Bünyemizde kurulacak olan GEBKİM Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi ile hammadde tedariği konusunda firmalara çözümler sağlamayı da hedefliyoruz” dedi.