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Haluk Levent kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti!

Saçlarını kazıtarak maske takıp kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent'le buluşan genç kadının yalan söylediği ortaya çıkınca Haluk Levent sitem etti.

Haluk Levent kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti!
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Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için elinden geleni yapan şarkıcı Haluk Levent, kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşarak konser verdi. Ancak ünlü şarkıcının başına hiç olmadık bir şey geldi. Herkese kanser hastası olduğunu söyleyen kadının aslında hasta olmadığı ortaya çıktı. Hayal kırıklığına uğrayan Levent, yaşadığı üzüntüyü Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Behzat amirim için 'nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını' derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?" paylaşımında bulunarak genç kadına sitem etti. 

Kanser hastasıyım dedi Haluk Levent'le buluştı 

Kendisine ulaşarak buluşmak isteyen hasta takipçilerini geri çevirmeyen ve yanlarına giderek şarkılar söyleyen Haluk Levent, son olarak kanser hastası olduğunu söyleyen bir kadın hayranıyla sahilde buluşup ona gitar çalıp karşılıklı çay içtiler. Ancak kadının kanser hastası olmadığını sadece kendisiyle buluşmak için böyle bir yalan söylediğini öğrenen Levent, genç kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Haluk Levent kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti!

Gerçeği öğrenince yıkıldı 

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar çeşitli şeyler yapan Levent, son olaydan sonra hissettiklerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Fenomen dizi Behzat Ç.'ye göndermede bulunan Haluk Levent "Behzat amirim için 'nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını' derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?" dedi.

 Kanser hastası kıza konser veren Haluk öğrendiği gerçekle yıkıldı!

 

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