Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı bomba iddia!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı konuşulurken ünlü çiftle ilgli bomba bir iddia ortaya atıldı. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki tüm fotoğrafları silmesiyle birlikte acaba ayrıldılar mı? sorusunun gündeme gelmesi de bir oldu. Ünlü çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Köpekle yaptığı paylaşımı aşkını ortaya çıkardı

Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi, kafaları karıştırmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti. Ancak ünlü şarkıcının bir fotoğrafı yaşadığı aşkı ortaya çıkardı. Geçtiğimiz ay beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını ortaya çıkardı. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafları sildiler

Ünlü çift yaşadıkları ilişki ile kafa karıştırmaya devam ediyor. akışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı. İkilinin yaptıkları bu hareket ise "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.