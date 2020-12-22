Oktay Kaynarca'dan 'Memleketini inkar ediyorsun' diyen takipçisine sert yanıt

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show'un son bölümünde Oktay Kaynarca, Zara, Oya Başaran ve Yılmaz Vural'ı ağırladı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Kaynarca "Ben Türkiyelim" deyince bir takipçisi tepki gösterdi.

"Memleketimi niye inkar edeyim a cahil?"

Kaynarca'nın açıklamasının ardından Instagram'dan yorum yapan bir kullanıcı "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" dedi. Baba tarafından Malatyalı olan ve yaşamının bir bölümünü Elazığ'da geçiren Kaynarca, sosyal medyada yapılan yoruma yanıt vererek "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk sabuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim Malatya diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın Hemşerim?" dedi.

Oktay Kaynarca kimdir?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Annesi Elazığlı, babası Malatyalı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezundur. 1990-1997 yılları arasında yarışma ve eğlence programlarında sunuculuk yapmıştır.

1989 yılında yayınlanan Gençler dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Oktay Kaynarca; Adanalı, Kurtlar Vadisi, Geniz Zamanlar, İnadına Yaşamadık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde, ayrıca Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Can Dostum, Kalbin Zamanı, Alia, Hoşçakal, Çanakkale Ruhu, Yarın Geç Olmayacak gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Oktay Kaynarca 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünya evine girmiştir. Ancak bu evliliğini de 2013 yılında sonlandırmıştır.

Şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır karakterine hayat vermektedir. Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.