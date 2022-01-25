Orhan Pamuk'tan Sezen Aksu'ya tam destek! Hepimizin gururudur

Sezen Aksu’nun 5 yıl önce piyasaya çıkan “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında yer alan “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...” sözleri tepki çekti.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 2017’de yayınlanan şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu’ya destek verdi. T24'e konuşan Pamuk, şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu hepimizin iftihar ettiği büyük bir sanatçıdır. Onun yanındayım. Bugün milyonlar Sezen Aksu’nun yanındadır. Sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur.”