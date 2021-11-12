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Buğulu göz makyajı (smokey eye) tekniklerini yapabilirsiniz!

Özel günlerde ufak dokunuşlar ile smokey dediğimiz buğulu göz makyajı yapmanın püf noktalarını elmaelma.com'da paylaştık!

Buğulu göz makyajı (smokey eye) tekniklerini yapabilirsiniz!
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Özel günlerde bakışlarınıza çekicilik kazandıracak 'smokey eye' dediğimiz buğulu romantik göz makyajı yapmanın en pratik tekniklerini sizin için sıraladık! Sizde özel bir yemeğe giderken, mezuniyette veya kendi düğününüzde yapabileceğiniz en pratik buğulu göz makyajını bir araya getirdik! İşte buğulu göz makyajı yapmanın yöntemleri...

Buğulu Göz Makyajının Kalıcı Olması İçin Baz Kullanın!

Göz makyajınızın kalıcı olması için ilk aşama baz kullanmaktan geçiyor. Göz kapağınızın rengini eşitlemek damarlı görünümü silmek için göz bazı kullanın. Baz kullanmak yerine kapatıcıda uygulayabilirsiniz.

Geçiş Rengi İçin Nude Tonları Kullanın!

Far fırçası ile kris bölgesi dediğimiz göz kapağının katlanma bölgesinde nude tonlarında geçiş rengi kullanın böylelikle bazınızı sabitlemiş ve koyu renkli veya tercih ettiğiniz bir rengin kalıcılığını sağlayabilirsiniz.

Dağıtma Fırçası Kullanın!

Koyu tonları uygulamaya başlayacağınız zaman rengini koyuluğunu yavaş yavaş arttırarak karıştırma fırşası ile her uyguladığınız rengi dağıtın. Bu uygulama göz makyajınızda derinliği ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. 

Kaş Altlarınıza Aydınlatıcı Uygulayın!

İstediğiniz koyuluğu ve buğulu görünümü elde ettiğinizde makyajınızı düzeltmek ve kaşlarınızı kalkık göstermek için kaş altına mutlaka aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Göz makyajındaki etkiyi arttırmak için maskara uygulamayı unutmayın. Tercihinize göre takma kirpikde kullanabilirsiniz.

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