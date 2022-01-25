Evde organik diş macunu yapımı hem sağlıklı hem ekonomik!

Dışarıdan aldığınız diş macunlarına artık gerek duymayacaksınız. Hem organik hem de ekonomik olan diş macununuzu evde hazırlamaya ne dersiniz? Peki evde doğal diş macunu nasıl yapılır? Organik diş macunu yapımı nasıl olur? Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ağzı tamamen sağlıklı olan kişiler kendi hazırladıkları diş macununu kullanabilirler" diyerek, evde yapılabilecek sağlıklı ve pratik diş macunu tarifini verdi. İşte evde diş macunu hazırlamanın kolay yolu!

PİYASADA SATILAN DİŞ MACUNLARI ÇEŞİTLİ KİMYASALLAR İÇERİYOR

Piyasada satılan pek çok diş macunu çeşitli kimyasallar içeriyor. Bu durumda en doğru ve sağlıklı olanın evde kendi diş macununuzu hazırlamak olacağını söylüyor. Kendi diş macununuzu yapmakla ilgili bilmeniz gereken en önemli konunun diş sağlığınıza en fazla fayda sağlayacak malzemelerin seçimi olmaktadır. Sağlıklı bir ağız için evde hazırlanan macunlar kullanılabilir ama diş hassasiyeti, diş eti hastalığı, çürüğe yatkınlığı olanlar piyasada satılan özel macunları kullanırsa iyileşme hızları artacaktır.

DİŞ SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER

Diş macunlarının içerisinde kimyasal maddeler var ama bunların bazıları evde hazırladığımız zaman diş macununun içine ekleyemeyeceğimiz özel maddeler. Bu özel maddeler diş rahatsızlığı olan kişilerde işe yarayan maddelerdir. Örneğin, florür maddesi çürüğe yatkınlığı olan kişilerde çürük oluşumunu engelleyebiliyor veya başlangıç aşamasındaki çürüğü tamir edebiliyor. Yine diş eti hastalığı olanlarda ona özel bir diş macunu kullanmasını tavsiye ederek diş etlerinin daha hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. Ama bunların dışında ağzı tamamen sağlıklı olan bireyler kendi hazırladıkları diş macununu kullanabilirler.

EVDE PRATİK DİŞ MACUNU YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizinde bol miktarda bulunan laurik asit, antibakteriyel, antifungal ve antiviral aktivite gösterir. Bu nedenle başta ağız olmak üzere sindirim kanalı florasının temizlenmesi ve düzenlenmesinde etkilidir. Ayrıca ağız kokusunu önler, dişleri beyazlatır.

Ezilmiş kakao: İster inanın ister inanmayın, ideal diş macunu çikolatalı diş macunu olacaktır. Çünkü kakao çekirdeğindeki bileşikler florürden daha iyi remineralizasyonu teşvik eder.

Bentonit kili: Mineraller bakımından zengin, çok aşındırıcı olmayan doğal bir parlatıcıdır. Aynı zamanda alkalidir, bu yüzden ağızdaki asitliği azaltmaya yardımcı olur.

Ksilitol: ağızdaki boşluğa neden olan bakterileri azaltma kabiliyeti vardır. Tatlandırıcı olduğu için fazla eklemeyin.

Kabartma tozu: Yediğimiz besinler sayesinde dişlerimiz ve ağzımız sürekli asit altındadır. Bu asitlerin nötralize edilmesi ve dişleri çürümekten korumak için uygun pH'ı ağızda tutmak için esastır. Kabartma tozu pH 9 ila 11 (alkali) değerine sahiptir, bu nedenle asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.

Malzemeler; 4 yemek kaşığı soğuk preslenmiş organik hindistan cevizi yağı, 4 yemek kaşığı bentonit kili, 1/2 çay kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı ksilitol, 2 kapsül FOS probiyotikler (Fruktooligosakkaritler), 2 kapsül spor tabanlı probiyotik 1/2 çay kaşığı kakao tozu, 1/2 çay kaşığı zencefil tozu, 1/2 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay kaşığı E vitamini yağı, 4 yemek kaşığı distile veya filtrelenmiş su yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Küçük bir tencerede Hindistan cevizi yağını, eriyene kadar yaklaşık 1-2 dakika düşük ateşte ısıtın. Bir mutfak robotuna bentonit kili, kabartma tozu, ksilitol, FOS, probiyotik, kakao, zencefil ve tarçın ekleyerek; yüksek hızlı ayarda, tüm tozlar eşit bir şekilde karışana kadar 10-15 saniye karıştırın.

Tozların yerleşmesini sağlamak için açmadan önce birkaç dakika bekleyin. Ardından bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün. Tekrar 10-15 saniye karıştırın, karışım ufalanacaktır. Tahta bir kaşığın küçük ucunu alın (bir çubuk veya küçük bir spatula da işe yarar) ve tüm tozun yağla birleştiğinden emin olun. E vitamini ve kalan Hindistan cevizi yağı ekleyin ve 10-15 saniye daha karıştırın. Bu noktada, karışım akıcı olacak. Yine tüm tozun dahil edildiğinden emin olmak için tahta kaşık ucunu karıştırıcının kenarı boyunca gezdirin. Pürüzsüz ve kremsi bir doku oluşturmak için gerekirse tekrar karıştırın. Karıştırıcı çalışırken suyu yavaşça ekleyin ve en az 30 saniye iyice karışana kadar karıştırın. Toksik olmayan, yeniden doldurulabilir sıkma tüpüne aktarın. Hazırlama süresi yaklaşık olarak 5 dakika sürmekle beraber 10 dakika pişme süresi bulunuyor. 4 kişilik bir aileyi göz önünde bulundurursak 5-7 gün yeterli olacaktır. Günde iki kez kullanmaya özen gösterin.

SAĞLIKLI VERİM ALMAK İÇİN SAKLAMANIN İPUÇLARI

Diş macununun yarısını oda sıcaklığında, yarısını ise tazelik açısından daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. 7-10 gün içinde tüketin. En iyi oral hijyen için günde iki kez bir çay kaşığı şeklinde diş fırçanıza sıkın.