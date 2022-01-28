Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu! 2 saat kalmış

Sunucu Ece Erken eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğramadan önce Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Orman, "Ben saat 18:00'de yanına gittim, 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için erken ayrıldım" dedi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayete ilişkin soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'ye devredildi.

2 KİŞİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliğini tespit edildi. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği öğrenildi.

FİKRET ORMAN: YEMEK YEDİK, BEN 20:00'DE AYRILDIM



Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim. Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Orman sözlerinin devamında, "Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun." dedi.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

"SORUN, MÜLK SATIŞINDAN KAYNAKLANIYOR"

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALE ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA