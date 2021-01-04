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Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler!

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler. Takipçileri şoke oldu kaldı.

Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler!
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İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' şarkısını seslendirdi. Bunun üzerine Sagopa'nın eski eşi Kolera, Derici'ye sosyal medya hesabından küfretti. Ünlü rapçinin eski karısı Twitter hesabından, "Ee tabii *m kirasını bir şekilde ödetirler adama'' diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. 

SAGOPA'NIN ŞARKISINI SESLENDİRDİ 

2021 yılının ilk saatlerinde İrem Derici, Sagopa Kajmer'in 'Vazgeçtim İnan' şarkısını seslendirdi. Derici, şarkıyı hayranlarına yılbaşı hediyesi diyerek paylaştı. Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici sosyal medyada büyük ilgi görürken Kajmer'de paylaşım yaparak çok mutlu olduğunu dile getirdi. 

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ 

Bunun üzerine Sagopa'nın eski eşi Kolera da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü. Kolera, Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Ee tabii *m kirasını bir şekilde ödetirler adama. İlla para vermene gerek yoktur bir o******a" ifadelerini kullandı.

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