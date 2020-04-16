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Şarkıcı Gülşen mini elbiseli cesur ev pozuylasosyal medyayı salladı!

Salgın nedeniyle vaktini ailesiyle geçiren şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından mini elbiseli ev halini paylaştı. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı Gülşen mini elbiseli cesur ev pozuylasosyal medyayı salladı!
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Koronavirüs salgınınınn Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan şarkıcı Gülşen, evde karantinaya giren isimlerden biri. Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Gülşen, bu sefer de evde verdiği pozuyla gündeme geldi. Cesur mini elbiseli fotoğrafını paylaşan Gülşen'in bu pozu sosyal medyada gündem oldu. 

Karantinada yeni şarkıya başladı 

Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la evde vakit geçiren şarkıcı bu süreçte kendisini mutfağa vererek çeşitli tarifler yapmaya başladı. Evde olduğu süreyi verimli kullanmak isteyen Gülşen, yeni bir şarkıya başladı. Sosyal medya hesabından hayranlarına müjdei haberi veren Gülşen mini elbisesiyle poz vererek, "Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum" dedi.

İşte o paylaşımı... 

Peki Gülşen kimdir? 

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen,(d. 24 Mayıs 1976) Türk şarkıcı ve şarkı yazarı.Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'dOrdulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisiyken annesi Nimet Bayraktar ev hanımıydı.Çocukluğunu ve gençliğini Çapa'da geçirdi, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi. Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne aldı ancak hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi.Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.1995'te Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.

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