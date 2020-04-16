Canlı yayın yapan Bengü karşısında anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüs salgınından dolayı eşi ve kızı Zeynep ile karantinada olan başarılı şarkıcı Bengü, hayranlarına moral vermek için Instagram'dan calı yayın yaptı. Yayını anne ve babasının izledğini görünce ise gözyaşlarını tutamadı.

''Hepinizi çok seviyorum, çok özledim''

Takipçileriyle dertleşen ve samimi sohbetiyle herkese moral olan Bengü, bir ara duygusal anlar yaşadı. Salgın nedeniyle bir süredir ailesini göremeyen şarkıcı, canlı yayına anne ve babasının katıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarını silerek konuşan Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel" dedi.

Peki Bengü kimdir?

Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Bengü’nün müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir’de sahnelenen “Oliver Twist” isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan bir yıl şan dersleri aldı. 1998 yılında Müfit Bayşara’nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV`nin organize ettiği Pop Show’98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Yarışma, jüride yer alan Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul’da müzik eğitimi aldı. Kenan Doğulu‘nun albüm teklifi üzerine hem üniversite eğitimini sürdürmek hem de albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti. Albüm çalışmal sürdü. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu’ya vokallik yaptı. Ayrıca albümün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Doğulu ile de çeşitli çalışmalarda yer aldı. 2007’de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin’i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Ardından Bağlasan Durmam adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında çıkarmıştır. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik’i piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan “Korkma Kalbim” şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika almış ve albümü yılın en çok satan albümlerinden olmuştur. 2009 yılında İki Melek albümünü dinleyicilerine tanıtmıştır. Albüm 125.000 kopya satmış ve Altın Plak almıştır. Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009’un en uzun süre zirvede kalan sanatçılarından olmuştur. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkarmıştır.