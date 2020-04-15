Kim Kardashian'ın cesur pozları sosyal medyada olay oldu!

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, 5 ay önce yaptığı "İleride çocuklarımın çıplak pozları görmesini istemiyorum" açıklamasına rağmen cesur pozlar vererek kamera karşına geçti. Kardashian'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Cesur pozlarına beğeni yağdı

165 milyon takipçili Instagram hesabına sahip olan ve neredeyse her anını paylaşan Kim Kardashian, bir marka için kamera karşısına geçti. Çıplak şekilde pozlar veren Kardashian, vücudunun bir kısmını elindeki maket parfüm şişesiyle kapattı.

İşte Kim Kardashian'ın iddialı pozları...

Kim Kardashian kimdir?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı. ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian ile Kris Jenner'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.

Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian'ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner'ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır; Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner.

Yanı sıra annesinin 1989'da Robert'tan boşanıp 1991'de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner'dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.Marymount Lisesi'nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızlarını dünyaya getirir. Çift kızlarına 'North West' adını vermişlerdir. Kim Kardashian Kanye West'ten 5 Aralık 2015'te oğlunu dünyaya getirir. Çift ikinci çocuklarına 'Saint West' adını vermiştir.