Seda Sayan kimdir servet değerindeki yatırımının fiyatı dudak uçuklattı!

Ekranların sevilen şarkıcı ve sunucu Seda Sayan servet değerinde bir yatırımda bulundu. Ünlü şarkıcı Muğla'nın Milas ilçesinde 600 bin Tl'ye bir villa ve denize sıfır bir restoran aldı. Bir otel ile ise pazarlığa oturdu. Pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.

600 bin tl'ye villa ve restoran aldı

Ünlü şarkıcı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökova'daki Cennet Ören Mahallesi’nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL’ye villa ve ayrıca Yalı Mahallesi’nde denize sıfır restoran aldı.

Villa ve restoran aldı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Halen Ören Mahallesi’ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı otel'i de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.



