Karanfilin faydaları neler karaciğeri toksinlerden arındırıyor!

Karanfil, syzygium aromaticum ağacının çiçekli tomurcuklarından oluşuyor. Vitamin ve mineral kaynağı karanfil, vücut için önemli yararlara sahip bir baharat. Hoş kokusuyla yiyecek ve içeceklerde kullanılan karanfilin faydaları arasında karaciğeri korumak, akciğer kanseri ile savaşmak, astım tedavisi, ağız sağlığının korunması yer alıyor. Gelin karanfilin sağlık için faydalarına yakından bakalım. İşte karanfilin mucizevi faydaları!

Astıma birebir

Karanfil yağı bronşit, astım ve soğuk algınlığı, öksürük gibi diğer solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yağ, solunum yolunu rahatlatır ve ayrıca antienflamatuar bir etkiye sahiptir.

Vitamin ve mineral kaynağı

Sadece bir çay kaşığı karanfile uygun miktarda manganez, lif ve C ve K vitaminleri içerir. Manganez beyin işlevini arttırırken kemiklerin oluşumuna yardımcı olurken, C ve K vitaminleri bağışıklığı arttırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir.

Karaciğerdeki toksinleri atar

Yapılan bilimsel çalışmalar karanfil ve içerdikleri bileşiklerin oksidatif stresi azalttığını ve karaciğerdeki toksinleri attığını göstermiştir.

Kanser oluşumunu engeller

Bir çalışma karanfil ekstresinin tümör büyümesini nasıl önleyebileceğini ve kanser hücresi ölümünü indükleyebildiğini gösterdi. Karanfildeki bazı bileşikler, bazı araştırmalara göre mide ülserlerini azaltabilir. Karanfil yağı, mide mukozasının kalınlığını artırabilir ve bu da mide astarını korur ve peptik ülserleri önler.

Diş ağrılarını giderir

Karanfilde bulunan öjenolun anestezik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bu madde diş ağrısı ile başa çıkmanıza yardımcı olur. Diş ağrısından kurtulmanın basit bir yolu ağzınıza birkaç karanfil koymak ve bunları tükürükle yumuşatmak ve daha sonra onları dişlerinizle ezmektir.

Boğaz ağrısını hafifletiyor, öksürük kesiyor

Karanfil çiğnemek boğaz ağrısını hafifletebilir ve hatta soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde bile yardımcı olabilir.

Şişkinliği azaltıyor

Karanfil yağının baş ağrıları, şişkinliği azaltmanın yanı sıra çatlak izlerini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.