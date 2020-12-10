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Eldeki soğan kokusu nasıl giderilir havuç yöntemini deneyin!

Yemek yaptıktan sonra ele sinen soğan kokusunu gidermenin doğal yolları bulunuyor. Elinizdeki soğan kokusunu giderecek yöntemler içeriğimizde!

Eldeki soğan kokusu nasıl giderilir havuç yöntemini deneyin!
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Soğan her ne kadar yemeklerin vazgeçilmezi olsa da yemek yapan birçok insan için eldeki soğan kokusu can sıkıcı bir sorun. Doğal yöntemlerle elinize sinen soğan kokusunu çıkarabilirsiniz. Soğanın eldeki bıraktığı kötü kokuyu bir an önce çıkarmak istiyorsanız aşağıda sıraladığımız önerilere bir göz atmanızda fayda var. İşte basit yöntemle soğan kokusundan kurtulmanın yolu! 

Havuçla soğan kokusundan kurtulun!

Soğan doğradıkttan sonra soğan kokusunun bıçağınızın üzerinde kalmasını istemiyorsanız.o zaman soğan doğradıktan sonra aynı bıçakla 1 tane de havuç dilimleyin. Havuç soğanın kokusunu bıçaktan çekip alacaktır.Soğan kokusunu bıçaktan çıkartmanın bir diğer yolu da bıçağı soğan doğradıktan sonra nane yaprakları ile ovmaktır.

Deodorantla elinizi ovalayın

Eldeki soğan kokusunu tamamen gidermenin bir yöntemi de, soğan doğradıktan sonra ellerinizi her zaman kullandığınız deodorantınız ile iyice ovmaktır. Ellerinizi koltuk altı deodorantınız ile ovduktan sonra 5 dakika bekleyin ve sonrasında yıkayın.Ya da isterseniz her zaman kullandığınız kaşıklarınızdan temiz olanı alın ve sadece parmaklarınız ile tutun. Daha sonra elleriniz kaşıktayken ellerinizi akan suyun altına tutun.

Limon kabuğu ve tuz

Parmaklarınıza bulaşan soğan kokusu için ellerinizi limon kabuğu ve tuz ile ovabilirsiniz.Kavrulan soğanın kokusunu gidermek için kavurma sırasında tavaya bir miktar toz şeker ilave edin.

Ellerdeki limon kokusunu çıkarmanın bir başka yolu da  şudur. Küçük bir domatesi blenderdan geçirip suyunu çıkarın. Ellerinizi en az beş dakika boyunca suya batırılmış bir şekilde bekletin. Ardından sıvı detarjanla ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Ellerinizdeki soğan kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Bu yöntemlerin hepsi sarımsak kokusu içinde geçerlidir. 

 

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