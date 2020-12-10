Topuk çatlağı nasıl geçer muz ve avokado mucizesini deneyin!

Topuk çatlağı ayak sağlığında yaygın olarak karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Topuk çatlağını tedavi etmede doğal yöntemler bu sorundan muzdarip insanlar tarafından çokça araştırılıyor. Elmaelma.com olarak bu sebeple kolay ulaşılabilen malzemelerle ve tamamen doğal yöntemlerle topuk çatlağını giderebileceğiniz yöntemleri derledik. İşte topuk çatlağı için doğal çözümler!

Muz ve avokado mucizesi

Bir adet olgunlaşmış muz ile yarım avokado karıştırılarak ezilir. Macun haline gelen karışım topuklara sürülür. 15-20 dakika bu şekilde bekletilir. Beklenen sürenin sonunda ayaklar ılık su ile yıkanarak temizlenir. Bu uygulama ayaklarınız yumuşayana kadar her gün yapılabilir. Muz iyi bir nemlendiricidir. Cildi yumuşatarak pürüzsüzleştirir. Avokado içeriğindeki yağlar, vitamin ve mineral maddeler sayesinde kuru cildi onarır.

Elma sirkesi iyi geliyor

Leğene ayaklarınızın üzerine geçecek kadar ılık su doldurun. Üzerine bir su bardağı elma sirkesi ekleyerek iyice karıştırın. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca karışımın içinde bekletin. Ölü cildi atmak için topuk taşı ile ayaklarınızı ovun. Birkaç gün boyunca uygulamayı tekrarlayın. Elma sirkesi asidik özelliği sayesinde ölü deriyi yumuşayarak kolayca dökülmesini sağlar.

Vazelin ve limon suyu yöntemi

Uygulamayı gece yatmadan önce yapmalısınız. Bir leğene ılık su doldurun. Ayaklarınızı 15-20 dakika boyunca bu suda bekletin. Sonrasında durulayıp kurulayın. Bir kasede bir çay kaşığı vazelin ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Ayağınızda çatlak olan kısımlara hazırladığınız karışımı uygulayın. Uygulamadan sonra yünlü çorap giyin. Bir gece bu şekilde yatın. Ertesi sabah ayaklarınızı yıkayın. Her gün bu işlemi uygulayabilirsiniz. Vazelin kuru ciltleri nemlendirir.