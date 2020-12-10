search menu
search
close

Topuk çatlağı nasıl geçer muz ve avokado mucizesini deneyin!

Birçok insanın muzdarip olduğu topuk çatlağını doğal yollarla ve kısa sürede tedavi etmenizi sağlayacak 3 yöntemi sıraladık.

Topuk çatlağı nasıl geçer muz ve avokado mucizesini deneyin!
-A A+

Topuk çatlağı ayak sağlığında yaygın olarak karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Topuk çatlağını tedavi etmede doğal yöntemler bu sorundan muzdarip insanlar tarafından çokça araştırılıyor. Elmaelma.com olarak bu sebeple kolay ulaşılabilen malzemelerle ve tamamen doğal yöntemlerle topuk çatlağını giderebileceğiniz yöntemleri derledik. İşte topuk çatlağı için doğal çözümler!

Muz ve avokado mucizesi

Bir adet olgunlaşmış muz ile yarım avokado karıştırılarak ezilir. Macun haline gelen karışım topuklara sürülür. 15-20 dakika bu şekilde bekletilir. Beklenen sürenin sonunda ayaklar ılık su ile yıkanarak temizlenir. Bu uygulama ayaklarınız yumuşayana kadar her gün yapılabilir. Muz iyi bir nemlendiricidir. Cildi yumuşatarak pürüzsüzleştirir. Avokado içeriğindeki yağlar, vitamin ve mineral maddeler sayesinde kuru cildi onarır.

Elma sirkesi iyi geliyor

Leğene ayaklarınızın üzerine geçecek kadar ılık su doldurun. Üzerine bir su bardağı elma sirkesi ekleyerek iyice karıştırın. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca karışımın içinde bekletin. Ölü cildi atmak için topuk taşı ile ayaklarınızı ovun. Birkaç gün boyunca uygulamayı tekrarlayın. Elma sirkesi asidik özelliği sayesinde ölü deriyi yumuşayarak kolayca dökülmesini sağlar.

Vazelin ve limon suyu yöntemi

Uygulamayı gece yatmadan önce yapmalısınız. Bir leğene ılık su doldurun. Ayaklarınızı 15-20 dakika boyunca bu suda bekletin. Sonrasında durulayıp kurulayın. Bir kasede bir çay kaşığı vazelin ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Ayağınızda çatlak olan kısımlara hazırladığınız karışımı uygulayın. Uygulamadan sonra yünlü çorap giyin. Bir gece bu şekilde yatın. Ertesi sabah ayaklarınızı yıkayın. Her gün bu işlemi uygulayabilirsiniz. Vazelin kuru ciltleri nemlendirir.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Anemi sorunundan kurtulmanızı sağlayacak besinler! Anemi sorunundan kurtulmanızı sağlayacak besinler!
Hastalıklar
Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı! Sihirli Annem'in çekimlerinden ilk görüntüler ortaya çıktı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Mad Men dizisinin Betty'si bikinili pozlarıyla olay oldu!
Mad Men dizisinin Betty'si bikinili pozlarıyla olay oldu!
Göğsünün göründüğü videoyu paylaştı! Sosyal medya karıştı!
Göğsünün göründüğü videoyu paylaştı! Sosyal medya karıştı!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
20 yıllık eşinin kim olduğunu öğrenen şaşırıyor!Kocası da ünlü!
Bu fotoğraf ülkeyi karıştırdı! Gözaltına alındı, sebebi ise şaşırttı!
Bu fotoğraf ülkeyi karıştırdı! Gözaltına alındı, sebebi ise şaşırttı!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Fitnessçı anne sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlar kazanıyor!
Önceki Haberler
Elinizdeki soğan kokusunu bu yöntemle giderebilirsiniz!
Elinizdeki soğan kokusunu bu yöntemle giderebilirsiniz!
İşte bağırsak sağlığı için en faydalı besinler!
İşte bağırsak sağlığı için en faydalı besinler!
Bu besin vücuttaki tüm toksinleri atıyor!
Bu besin vücuttaki tüm toksinleri atıyor!
Saçı hızlı kurutma yöntemleri burada!
Saçı hızlı kurutma yöntemleri burada!
217 STK VE SENDİKADAN ÇAĞRI: SMA TEDAVİSİ SGK KAPSAMINA ALINSIN
217 STK VE SENDİKADAN ÇAĞRI: SMA TEDAVİSİ SGK KAPSAMINA ALINSIN
Tadıyla mest ediyor: Portakallı kek
Tadıyla mest ediyor: Portakallı kek
Leziz mi leziz: Çiğ börek
Leziz mi leziz: Çiğ börek
EDHO'da oynarken Harvard'a girmişti! Ece'nin hasreti sona eriyor!
EDHO'da oynarken Harvard'a girmişti! Ece'nin hasreti sona eriyor!
Yorumlar