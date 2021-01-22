search menu
search
close

Serenay Sarıkaya ATV'nin maraşlı dizisinin kadrosuna dahil oldu alacağı ücret dudak uçuklattı!

Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen Serenay Sarıkaya, ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna dahil olduç Güzel oyuncunun alacağı ücret dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya ATV'nin maraşlı dizisinin kadrosuna dahil oldu alacağı ücret dudak uçuklattı!
-A A+

Uzun süredir kamera karşısına geçmeyen Serenay Sarıkaya, ekranlara dönüş yapıyor. Sarıkaya ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide Maraşlı'nın eşine hayat verecek olan güzel oyuncunun rekor bir ücret alacağı konuşuluyor.

ATV'NİN DİZİSİ MARAŞLI'NIN KADROSUNA DAHİL OLUYOR

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Maraşlı dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, Maraşlı'nın senaryosunu hareketli tutmak için Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

 MARAŞLI'NIN EŞİNE HAYAT VERECEK 

Serenay Sarıkaya, Maraşlı'nın eşine hayat verecek. Rekor ücret teklif edilen Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapılmasının ardından yapımcılar dizinin daha da konuşulmasını istiyor.6 bölüm olarak anlaşma sağlayan Serenay Sarıkaya'nın diziye nasıl bir hikaye katacağı şimdiden merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak! Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Güzellik
Filizlenen patetesi sakın tüketmeyin! Filizlenen patetesi sakın tüketmeyin!
Sağlık
En Güncel Galeriler
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Önceki Haberler
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi
Lezzetiyle büyülüyor: Fırında levrek tarifi!
Lezzetiyle büyülüyor: Fırında levrek tarifi!
Hata yapmadan göz farı sürmenin ipuçları burada!
Hata yapmadan göz farı sürmenin ipuçları burada!
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
Renk veren çamaşır lekesi nasıl çıkar?
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
Yorumlar