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Fırında levrek nasıl yapılır lezzetine bayılacaksınız!

Akşam sofralarında hem pratik hem de lezzetli bir yemek keyfi yaşamak isteyenler için 'Fırında levrek' tarifini hazırladık! Aşağıdaki malzemelerden yardım alın!

Fırında levrek nasıl yapılır lezzetine bayılacaksınız!
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Hem çok lezzetli hem de uzun uğraş istemeyen bir yemek tarifi arıyorsanız sizin için hazıladığımız 'Fırında levrek tarifi'ne göz atmaya ne dersiniz? Sosla fırınla ve tat! Lezzetini sevdiklerinizle paylaşabilir böylelikle 'Acaba akşam hangi yemeği yapsam' sorularını kendinize sorma eziyetinden kurtulabilirsiniz! İşte fırında levrek nasıl yapılır? Fırında levrek nasıl soslaınır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı...

Malzemeler; 6 dilim fileto levrek, 100 gram arpacık soğan, 200 gram cherry domates, 2 diş sarımsak, 100 gram çekirdeksiz yeşil zeytin, 1 çay kaşığı deniz tuzu, 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber, 1 yemek kaşığı kapari turşusu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 demet dereotu yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Sadece derisi üzerinde kalan fileto levrek balıklarının kılçıklarını ayıklayın. Arpacık soğanları kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırakın. Cherry domateslerin sap kısımlarını ayıklayın. Sarımsakları incecik dilimleyin, suyunu süzdürdüğünüz kapari turşusunu bütün halde bırakın. Fileto levrek dilimlerini deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle çeşnilendirin.
Küçük boy bir fırın tepsisine aldığınız balıkların arasına arpacık soğanları ve sarımsak dilimlerini yerleştirin.

Cherry domatesleri, kapari turşusunu ve çekirdeksiz yeşil zeytinleri üzerlerine serpiştirin. Son olarak zeytinyağı eklediğiniz fileto levreklerin üzerini yağlı kağıt ile kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirin.
Geniş bir spatula yardımıyla bütün halde servis tabağına aldığınız fileto levrekleri dereotu ile süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.

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