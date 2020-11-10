search menu
search
close

Kuruyan dudaklar için ne yapılır hem pratik hem ekonomik!

Soğuyan havalarla birlikte kuruyup çatlayan dudaklar için şahane maske tarifimizi sizler için hazırladık. İşte hem pratik hem ekonomik maske önerisi!

Kuruyan dudaklar için ne yapılır hem pratik hem ekonomik!
-A A+

Soğuyan havalar ile birlikte dudaklarımız kuruyup çatlıyor. Bu da hem görsel açıdan hoş olmayan bir görüntüye sebebiyet veriyor hem de oldukça can yakıcı bir durum ortaya çıkarabiliyor. Evde uygulayacağınız sadece birkaç malzemeden hazırlanan pratik maske tarifi sayesinde dudaklarınız artık kuruyup çatlamayacak. Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı ise bu maskede! 

 Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun! Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun!
Saç
Aşk Hadise'ye yaradı! Makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını mest etti! Aşk Hadise'ye yaradı! Makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını mest etti!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Ünlü isimler tek yürek oldu! Boğazları düğümleyen paylaşımlar!
Ünlü isimler tek yürek oldu! Boğazları düğümleyen paylaşımlar!
Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu kötü bitti!
Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu kötü bitti!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü bakın şimdilerde ne yapıyor!
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Önceki Haberler
The Weeknd'den eski sevgilisi Bella Hadid'e: Beni bir daha arama!
The Weeknd'den eski sevgilisi Bella Hadid'e: Beni bir daha arama!
İşte en etkili tırnak mantarı tedavi yöntemi!
İşte en etkili tırnak mantarı tedavi yöntemi!
Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden Gürpınar'dan haber var!
Koronavirüsten anne ve babasını kaybeden Gürpınar'dan haber var!
Gamze Erçel kızıyla pozunu paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Gamze Erçel kızıyla pozunu paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Kirpikleri daha uzun göstermenin sırrı!
Havuç maskesiyle cilt lekelerinizden kurtulun!
Havuç maskesiyle cilt lekelerinizden kurtulun!
Banyonuzu baştan yaratın!
Banyonuzu baştan yaratın!
Yorumlar