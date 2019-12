Yaban mersininin faydaları neler hafızayı güçlendiriyor!

Cranberry olarak da bilinen yaban mersini vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle vücuda birçok yararı var. Yaban mersininin kemik sağlığından, bağışıklık sistemini güçlendirmeye; cilt sağlığından, kötü kolesterolü düşürmeye faydaları saymakla bitmiyor. Güçlü bir hafızaya sahip olmanın yolu da yaban mersininden geçiyor. İşte yaban mersininin vücuda bilmediğiniz faydaları!

Sağlıklı kemikler

Yaban mersini, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve K vitamini içerir. Bunların herbiri bir kemik bileşenidir. Bu mineral ve vitaminlerin yeterli miktarda alımı kemik yapısının ve gücünün artmasına ve korunmasına katkı sağlar.

Hafızayı güçlendiriyor

Yabanmersini sinir hücrelerini yenileyerek hafızayı güçlendirmede yardımcı olur. Konsantrasyon problemi yaşanyanların tüketmesi açısından faydalı bir besindir. Beyin gelişimini destekleyen yaban mersini, cevizle beraber tüketilebilir.

Cilt sağlığı

Kolajen cildin destek sistemidir. C vitamini için temel bir besin maddesidir ve güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. C vitamini ayrıca kolajenin kırışıklıkları yumuşatmasını ve genel cilt dokusunu güçlendirmesini sağlar. Bir bardak yaban mersini, önerilen günlük C vitaminin yüzde 24’ünü sağlar.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı

Düşük sodyum seviyelerini korumak, kan basıncını sağlıklı bir seviyede tutmak için esastır. Yaban mersini sodyum içermez. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bazı çalışmalar, bu minerallerin düşük olduğu beslenmenin daha yüksek kan basıncı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu minerallerin yeterli miktarda olduğu beslenmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kötü kolesterolü düşürür

Araştırmalar yaban mersini içindeki yüksek lif içeriği ve bol miktardaki antioksidanların LDL (kötü) kolesterolün erimesine yardımcı olabileceğini ve onları birçok kalp hastalığına karşı mücadelede ideal bir besin takviyesi haline getirdiğini göstermektedir. Yaban mersiniaAyrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerirler.

Kilo vermeye yardımcı

Yaban mersininin içeriğinde bulunan yüksek lif içeriği, sindirim ve kilo kaybını arttırır. Ayrıca tokluğu teşvik ederler ve bir araştırmaya göre de; göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilirler.

Göz sağlığına iyi gelir

Yaban mersini, antioksidan özellikleri nedeniyle yaşa bağlı oküler sorunları geciktirebilir. Bunlar maküler dejenerasyon, katarakt, miyopi ve hipermetropi, kuruluk ve retina ile ilgili enfeksiyonları içerir.

Bağışıklığı artırır

Yaban mersini içinde bulunan antioksidanlar, genel bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve enfeksiyonları önleyebilir. Bağışıklık sisteminiz güçlü olduğunda, bakteri ve virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklara yakalama şansını azaltır.