Uykuda terleme neden olur uyku apnesi sebebi olabilir!

Kadınlarda ve erkeklerde sık sık görülen gece terlemeleri veya uyku sırasında aşırı terleme, ciddi bir sorun olarak görülmese de bazı hastalıkların habercisi olan bir semptom olabilir. Ardında birçok tıbbi rahatsızlık ve hastalık bunlara neden olabilir. Peki gece uykuda terleme neden yaşanır? İşte gece uykuda terleme hakkında tüm merak ettikleriniz...

Uykuda terleme nedenleri

Enfeksiyon

Tüberküloz genellikle gece terlemesiyle ilişkili enfeksiyondur. Daha yaygın nedenler HIV, grip ve diğer ateşli hastalıkları içerir.

Kanser

Gece terlemeleri, özellikle lenfoma olmak üzere bazı kanserlerin erken bir belirtisi olabilir. Ancak kanserde gece terlemeleri genellikle tek belirti değildir. Diğer ilişkili semptomlar sıklıkla ateş ve açıklanamayan kilo kaybını içerir.

Hormon (endokrin) dengesizlikleri

Bunlar menopoz, diyabet, tiroid hastalığı, ergenlik ve gebelikte ortaya çıkabilir.

Obstrüktif uyku apnesi

Boğazın duvarları daralır ve nefes almayı kısıtlar. Gece terlemeleri, tedavi edilmemiş uyku apnesi olan kişilerde genel popülasyondan üç kat daha sık görülür.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH)

Primer semptom mide ekşimesidir, ancak gece terlemelerinde yaygın bir özelliktir.

Belirtileri nelerdir?

Gece terlemelerinin altında yatan nedene bağlı olarak, terlemeyle ilişkili olarak başka semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin:

Bazı enfeksiyonlar ve kanserler

Lenfoma nedeniyle açıklanamayan kilo kaybı.

Menopoz geçişine bağlı gece terlemelerine tipik olarak vajinal kuruluk, gündüz sıcak basması ve ruh hali değişiklikleri gibi diğer menopoz semptomları eşlik eder.

İlaçların yan etkisi olarak ortaya çıkan gece terlemesine, ilaca bağlı olarak, diğer ilaçların yan etkileri eşlik edebilir.

Genel olarak terlemenin artmasına neden olan koşullar (yalnızca gece terlemelerinin aksine), günün diğer saatlerinde terlemenin artmasına neden olur.

Uykuda terlemenin tedavisi

Açıklanamayan gece terlemeleri olan kişilerin mutlaka tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Gece terlemeleri için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Özet olarak, gece terlemeleri genellikle zarasızdır ve sıkıntılı bir durum değildir; ancak, bazen altta yatan daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Gece terleme nedeninize bağlı olarak, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedavi seçenekleri vardır.