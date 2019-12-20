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Kuru üzümün faydaları neler yüksek ateşi düşürüyor!

Vitamin ve mineral deposu kuru üzüm genelde kansızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Ateşi düşürmedede kuru üzüm birebirdir. İşte kuru üzümün bilmediğiniz faydaları!

Kuru üzümün faydaları neler yüksek ateşi düşürüyor!
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Temel vitamin ve minerallerden zengin yapısıyla kuru üzüm, anemiyi tedavi etme, kanseri önleme, uygun sindirimi teşvik etme, saç kaybını önleme, cilt hastalıklarını tedavi etme, eklem ağrılarını tedavi etme, vücut pH seviyesini düzenleme, ateşi hafifletme, göz sağlığını destekleme gibi yararlara sahip. İşte kuru üzümün hiç bilmediğiniz faydaları!

Kuru üzümün faydaları

Kuru üzüm, demir, bakır ve B kompleks vitaminleri ile doludur; günlük diyetinize değerli bir katkı sağlarlar. Düzenli olarak kuru üzüm tüketerek anemi veya demir eksikliğinden uzak durabilirsiniz.

Kanseri önler

Kuru üzümler içerisinde Kateşinler olarak bilinen yüksek seviyelerde polifenolik antioksidanlar, tümörlerin, özellikle de kolon kanserinin ortaya çıkmasına neden olan serbest radikalleri avlarlar. Diyetinizdeki kuru üzümleri dahil etmek, birçok kanser türünü önlemenin harika bir yoludur.

Sindirimi düzenler

Üzümler özellikle zengin bir lif içeriği içerdiği bilinmektedir. Bu nedenle, kronik kabızlığı tedavi etmek için büyük bir çare olarak kullanılırlar. Bağırsak hareketlerinizi düzenli hale getirmek istiyorsanız, gastrointestinal sisteminizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak kuru üzüm tüketebilirsiniz.

Zengin mineral kaynağı

Üzümlerde magnezyum ve potasyum gibi birçok önemli mineral vardır. Bunlar vücuttaki asidi azaltmada özellikle yararlıdır. Ayrıca, kan zehirlenmesine yol açan birçok metabolik durumu rahatlatırlar. Bu nedenle, birçok sağlık durumuna karşı etkili bir tedavidir. Düzenli olarak kuru üzüm tüketmek, saç dökülmesi, cilt hastalıkları ve eklem ağrısı ile mücadele etmek için harika bir yoldur. Kuru üzüm, asitliği ve yan etkilerini önlemek için vücudun pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Ateşi azaltır

Kuru üzümler fenolik fitokimyasallar açısından zengin olduklarından, büyük antibakteriyel ve antioksidan maddeleridir. Kuru üzümler, virüslerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonları veya ateşi azaltmaya yardımcı olurlar.

Göz sağlığını korur

Gözlerimizi serbest radikallerin neden olduğu birçok zarardan korudukları için, düzenli olarak kuru üzüm tüketerek maküler dejenerasyon ve katarakt gibi çeşitli göz hastalıklarını önleyebiliriz.

Düşük enerjiyi arttırır

Kendinizi halsiz ve enerjisiz hissediyorsanız avuç kuru üzüm enerjinizi yerine getirecektir. Hızlı bir enerji takviyesi gerektiğinde kuru üzüm imdadınıza koşabilir. Birçok sporcu ve vücut geliştiricisinin enerji seviyelerini yükseltmek için bol miktarda kuru üzüm yediğini bilmek şaşırtıcı değildir.

Hipertansiyon

Kuru üzümün en önemli faydalarından birisi de tansiyonu düzenlemesidir. Sıklıkla yüksek tansiyonunuz varsa, kan akışınızı düzenlemek için bir avuç kuru üzüm yiyin. Demir, potasyum ve B kompleksi vitaminleri ile birlikte birçok antioksidan içerdikleri için; Kan damarlarının sertliğini azaltmaya yardımcı olur. Bu, hipertansiyonun hafifletilmesi ve azaltılmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Uykusuzluk tedavisi

Ayrıca uyku bozukluklarına yardımcı olmak için yararlı bir tedavi olarak önerilmektedir. Bozuk bir uyku düzenini ayarlayabilmek için kuru üzüm garantili bir yöntemdir.

Kemik sağlığı

Kuru üzüm iyi miktarda kalsiyum içermektedir. Kalsiyum kemikleri güçlendirmek ve eklem ağrılarını azaltmak için önemlidir. Kuru üzüm bor yüklü besin kaynaklarıdır. Vücudumuzun verimli kalsiyum emilimi ve kemik oluşumu için küçük miktarlarda kuru üzüme ihtiyacı vardır.

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