Fesleğenin faydaları neler stresin zararlı etkilerini azaltıyor!

Bitkilerin kralı olarak da adlandırılan fesleğenin vücudumuza yararları oldukça fazladır. Fesleğenin, sağlıklı beyini destekleme, artrit ağrısının giderilmesi, stres yönetimi, yaşlanmayı yavaşlatma, kemik sağlığını destekleme, epilepsi yönetimi ve metabolizmanın desteklenmesi gibi faydaları mevcuttur. Gelin fesleğenin diğer faydalarına bir göz atalım... İşte fesleğenin bilinmeyen faydaları!

Hastalıklarla savaşır

Fesleğen, vücuda serbest radikal hasarlara karşı savaşmaya yardımcı olan uçucu yağlar içerir. Hücreleri ve DNA yapısını korur. Bağışıklık sistemi işlevine yardımcı olan ve hücresel yapıları düzenleyen beyaz kan hücrelerine koruma sağlamaya yardımcı olur. Fesleğende bulunan antioksidanlar, vücudu kanserli büyüme ve hücrelerin mutasyonundan koruyabilir. Çoğu zaman, vücudumuzda strese neden toksinler bulunur. Fesleğen, oksidasyonla savaşmamıza yardımcı olan ve yaşlanmanın etkisini yavaşlatan antioksidanlara sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Fesleğen, linalool, citronellol, öjenol gibi pek çok yararlı esansiyel yağdan oluşur. Bu yağlar genellikle kalp hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalıkları ve romatoid artritle savaşmaya yardımcı olan enzimleri inhibe eder. Fesleğen düzenli olarak herhangi bir yemeğe katılarak veya çaya karıştırılarak tüketilirse, bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirebilir ve bu hastalıklara karşı savaşmanıza yardımcı olabilir.

Kansere karşı korur

Birçok insana göre, fesleğen kanserden koruma gücüne sahiptir. Bunun nedeni, akciğer, ağız, karaciğer ve deri kanserini önlemeye yardımcı olan fitokimyasallar içermesidir. Fesleğen kanser hücresi apoptozunu başarılı bir şekilde indükleyebilir ve kanser hücrelerinin vücudun başka bölgelerine yayılmasını engelleyebilir. Kemoterapi veya radyasyon terapisi sırasında, fesleğeni ek bir kanser tedavisi olarak kullanabilirsiniz. Buna kemoterapi sonrasında yaşanan rahatsızlıkları hafifletmek de dahildir.

Bakteri enfeksiyonlarına karşı korur

Fesleğen anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğundan, insan vücudunun içindeki bakterilerin büyümesine karşı önemli bir koruma sağlayabilir. Fesleğen ekstresi de Staph enfeksiyonu ve E. Coli gibi bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yapılan çalışmalara göre fesleğen, enfeksiyon gelişimini büyük ölçüde engelleyerek bakterilere karşı harekete geçer.

Virüsle savaşabilir

Çocuklar ve gençlerde viral enfeksiyonlar sıklıkla görülür. Fesleğen, virüs, bakteri, küf ve maya kaynaklı hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur. Fesleğen, Candida virüsü ve diğer cilt tahrişi formlarıyla mücadele ederek koruma sağlayabilen en iyi bitkidir.

Stresle mücadele etmeye yardımcı

Fesleğen, bitkisel bir ilaç olan bir adaptojen görevi görür, vücudun strese uyum sağlamasına ve stresin vücut üzerindeki zararlı etkilerini azaltmasına yardımcı olur. Fesleğen günlük olarak tüketildikten sonra, antioksidan aktivitesindeki artış ve kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenebilir. Anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklardan muzdarip insanlarda da yararlıdır.

Kalp sağlığını destekler

Fesleğen, kasların gevşemesine ve büzülmesine yardımcı olan antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Aynı zamanda kişide sağlıklı tansiyonu korur. Fesleğendeki öjenol bileşeni kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu için kolesterol seviyelerini düşürür ve kalbi korur.

Karaciğer sağlığını korur

Fesleğen detoksifiye ve yüksek antioksidan savunmalarına yardımcı olan enzimler üretir. Bu, karaciğerde yağ birikiminin azalmasına yol açar. Karaciğerde yağ birikmesi, alkolik olmayan karaciğer yağlanması hastalığına neden olabilir ve sağlık için çok zararlı olabilir. Bu nedenle, fesleğen bu hastalığı önlemeye ve korunmaya yardımcı olur.

Uyku sorununa çözüm

Fesleğen, kan akışını iyileştiren ve uyku sorunlarına yardımcı olabilecek zengin bir magnezyum kaynağıdır.

Cilt bakımı

Antioksidan kimyasalların antibakteriyel faydalarla kombinasyonu, fesleğeni cilt sağlığı için mükemmel hale getirir. Aknenin önlenmesine ve cildinizin daha genç görünmesine, ayrıca, kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur.

Epilepsi yönetimi

Fesleğenin beyindeki spazmodik aktiviteyi azalttığı gözlenmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir başka çalışma da fesleğen yapraklarındaki öjenolün sinir sistemi için faydalı olduğunu göstermektedir.

Enerji verir

Fesleğen, adenosin trifosfatın hayati bir üreticisi olan bakır içerir. Bu, yorgunluk ve bitkinliğin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir bileşiktir. Enerji seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olmak için, içeceklerde fesleğen kullanılması önerilir.