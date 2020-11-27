Survivor Damla Can, ünlü oyuncu Tolga Mendi ile aynı eve taşındı

Katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, İzmir’de yaşadığından sevgilisiyle ilişkisini mesafeli olarak sürdürüyordu. İkili, kendileri için büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya karar verdi.

Aynı eve taşındılar

Hürriyet'te yer alan habere göre; ekranların sevilen oyuncusu Tolga Mendi, 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Damla Can’la aynı eve taşındı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyorlar

Nisan ayında ilk kez Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülen sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Birbirlerine 'Aşkım' diye hitap eden sevgililerden Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" demişti.