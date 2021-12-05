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Takıntılı hayran Aslıhan Gürbüz'e kabus yaşattı, ünlü oyuncu çareyi ifşa etmekte buldu

Sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisine tacizde bulunan kişiyi ifşa etti.

Takıntılı hayran Aslıhan Gürbüz'e kabus yaşattı, ünlü oyuncu çareyi ifşa etmekte buldu
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Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz'ün takıntılı hayranı yüzünden şu sıralar başı dertte.

TACİZE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti.

 "NİYE MUSALLAT OLUYORSUN?"

Gürbüz, paylaşımında "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hackleyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

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