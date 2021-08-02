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Tolga Güleç Can Yaman'a fena yüklendi! 'Çıplak fotoğraf paylaşıp...'

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Tolga Güleç, İtalya'da tatil yapan Can Yaman’a ateş püskürdü.

Tolga Güleç Can Yaman'a fena yüklendi! 'Çıplak fotoğraf paylaşıp...'
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Ülkenin birçok noktasında meydana gelen orman yangınları herkesi endişe ve üzüntüye sevk etti. Ancak bazı kesim ise sosyal medya hesaplarından kendisini, eğlencesini paylaşmaya devam ediyor. Bu kervana oyuncu Can Yaman eklendi.

CAN YAMAN'A İSYAN ETTİ

Tolga Güleç ise sosyal medyadan Can Yaman’a isyan etti. Can Yaman’ın Türkiye’deki Orman yangınlarına dair herhangi bir paylaşımda bulunmaması ve kendisini ve eğlenceli yaşam tarzını paylaşması üzerinde Tolga Güleç ateş püskürdü.

"UTANMADAN ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIP..."

Tolga Güleç sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ‘’Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş ulan bir şey paylaş. Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam…’’ diyerek sitemde bulundu.

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