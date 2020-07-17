Üç ay önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan yürek burkan paylaşım sonsuza dek seninleyim!

Eski manken Ebru Şallı'nın lenfomaya yenik düşen 10 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık üç ay önce hayatını kaybetti. Evladını yitirmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yürek burktu.

"Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim"

Oğlu Pars’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı bu özel kareye, “Bağımız hiç kopmayacak… Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim…. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Zayıflığı dikkat çekmişti

Sosyal medyadan acısını gösteren duygusal paylaşımlarda bulunan Ebru Şallı, yalnızca oğlunun mezarını görmek için dışarıya adımını atıyordu. Şallı, geçtiğimiz haftalarda da eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a moral bulmaya gitmişti. Evinin verandasından dışarı çıkmayan Şallı'nın bir hayli zayıflaması da dikkat çekti.