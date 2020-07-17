Merve Boluğur'dan Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına manidar sözler!

Evlenmeleri beklenen ve buna yönelik haberlere konu olan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı. Ayrılık kararı sonrası Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadan arkadaşına yazdığı not dikkat çekti.

Dost kalarak ayrıldılar

2017 yılının Aralık ayında da aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un yorumu gönderme olarak algılandı

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" Murat Dalkılıç'a gönderme olarak algılandı.