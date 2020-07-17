search menu
search
close

Merve Boluğur'dan Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına manidar sözler!

Murat Dalkılıç'la Hande Erçel'in üç hafta önce ayrıldığı haberleri sonrası Merve Boluğur'dan gönderme geldi. Boluğur'un bir arkadaşına yazdığı söz olay oldu.

Merve Boluğur'dan Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığına manidar sözler!
-A A+

Evlenmeleri beklenen ve buna yönelik haberlere konu olan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı. Ayrılık kararı sonrası Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadan arkadaşına yazdığı not dikkat çekti.

Dost kalarak ayrıldılar

2017 yılının Aralık ayında da aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un yorumu gönderme olarak algılandı

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılığı sonrası gözler Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'a çevrildi. Boluğur'un arkadaşına yazdığı "Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?" Murat Dalkılıç'a gönderme olarak algılandı. 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İdrar kaçırma sorununda kök hücre mucizesi! İdrar kaçırma sorununda kök hücre mucizesi!
Sağlık
Hayal Köseoğlu'ndan yıllar sonra gelen "metrobüste taciz" itirafı! Hayal Köseoğlu'ndan yıllar sonra gelen "metrobüste taciz" itirafı!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Kimse beklemiyordu! Bornozlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Önceki Haberler
Mutfakta zaman kazandıran 5 pratik bilgi!
Mutfakta zaman kazandıran 5 pratik bilgi!
Asena ekranlara bomba gibi geri dönüyor! İşte yeni kanalı!
Asena ekranlara bomba gibi geri dönüyor! İşte yeni kanalı!
Herkesin evlilik beklediği ünlü çiftten şaşırtan karar!
Herkesin evlilik beklediği ünlü çiftten şaşırtan karar!
Kahvaltının yeni gözdesi: Girit ezme tarifi
Kahvaltının yeni gözdesi: Girit ezme tarifi
Dişleri bembeyaz yapan siyah diş macunu tarifi!
Dişleri bembeyaz yapan siyah diş macunu tarifi!
Leziz mi leziz: Makarna mantı
Leziz mi leziz: Makarna mantı
Trakya'nın meşhur tadı: Hayrabolu tatlısı
Trakya'nın meşhur tadı: Hayrabolu tatlısı
Crosby, "Günahlarımı temizliyorum" diyerek küvette çıplak poz verdi!
Crosby, "Günahlarımı temizliyorum" diyerek küvette çıplak poz verdi!
Yorumlar